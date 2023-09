Un torneo di calcio dedicato alla sua memoria, al via il 2° memorial Antonio Cariello

Domenica 3 settembre 2023 alle ore 17:00 si terrà presso lo stadio della palla ovale Nelson Mandela in Ancona il 2° memorial Antonio Cariello, torneo di calcio dedicato alla memoria dell’assistente di Polizia penitenziaria originario di Ruoti (PZ) venuto a mancare il 3 settembre 2021 a seguito di un tragico incidente stradale.

Le squadre che parteciperanno all’evento saranno la polizia penitenziaria di Ancona Montacuto, i carabinieri di Ancona, la polizia penitenziaria di Ascoli Piceno, la polizia penitenziaria di Pesaro, la guardia di finanza e la polizia penitenziaria di Ancona Barcaglione. A nome dell’organizzazione dell’evento Giovanni Scarciolla: "La realizzazione dell’evento - si legge in una nota - è dovuta al prezioso contributo del Presidente dell’ Unione Rugbistica Anconitana Dottor Ernesto Cimino, L’ASI associazione sportivesociali italiane di Ancona e il supporto delle sigle sindacali della polizia penitenziaria SAPPE, OSAPP e USPP. La finalità dell'evento è celebrare la vita di Antonio attraverso quello che lo rendeva felice: la famiglia, la passione per lo sport e l'amicizia. Insieme agli organizzatori dell’evento Luigi Barisciani e Antonio Cruccas abbiamo deciso di creare un'atmosfera in cui tutti si sentano parte di una grande famiglia, pronti a condividere emozioni ed esperienze. Siamo certi che questo evento sarà un momento di grande importanza per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Antonio, un'occasione per ricordarlo con affetto e mantenere viva la sua memoria nel cuore di tutti noi. Prenderanno parte alla cerimonia di premiazione finale la famiglia cariello, le istituzioni tra cui i dirigenti dell’amministrazione penitenziaria, il comune di Ancona ed altre autorità territoriali in rappresentanza delle forze dell’ordine".