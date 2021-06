Calcio giovanile, il Matelica rende nota la partnership con la Junior Calcio Ancona

Nella giornata di sabato 12 giugno il Matelica Calcio ha stretto un accordo di collaborazione per lo sviluppo del Settore Giovanile con la Società Junior Calcio Ancona, club di puro settore giovanile, presieduta da Susanna Mari, diretta da Pietro Medini e rappresentata dal Responsabile del Settore Giovanile Stefano Pizzi e con l’ausilio del consulente Glauco Bellavigna. L’accordo nasce da un’iniziativa di Bellavigna, fortemente convinto che l’impianto sportivo federale Paolinelli, che la Junior Calcio Ancona ha in gestione, meriti il risalto di una società professionistica. Il progetto si svilupperà in diversi punti: visite periodiche dei responsabili del Matelica alle strutture, partecipazione a cadenza mensile dei ragazzi agli allenamenti e agli eventi organizzati dal Matelica Calcio e tanto altro ancora.

I rappresentanti della Junior Calcio Ancona hanno tenuto a ringraziare il Patron Mauro Canil, la Presidentessa Roberta Nocelli, il Direttore Tecnico del Settore Giovanile biancorosso Alberto Virgili ed il commercialista Fabio Berrè, che per primo ha favorito l’incontro tra le due realtà.

«Un accordo – ha dichiarato Virgili – per noi molto importante. Si tratta del primo stipulato con una Società fuori dalla nostra provincia, ma comunque parte del nostro progetto territoriale. Una realtà piccola come numeri, ma dal grande potenziale di crescita e dotata di strutture e di una serie di parametri molto positivi in ottica futura».