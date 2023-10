38° Campionato Italiano Assoluto per Equipaggi di Drifting 2023, a Marina Dorica vince "Ginger"

Il Porto Turistico Marina Dorica di Ancona ha ospitato la finale del Campionato Italiano Assoluto di Pesca d’Altura 2023 organizzato dal Club Amici del Mare ASD di Ancona, con il proprio Fishing Team, capitanato da Diego Bedetti, in collaborazione con la FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva.

La manifestazione, principale evento sportivo nazionale del settore, ha visto la partecipazione di 47 equipaggi, accreditati alla prova finale, provenienti da tutta Italia per un totale di 225 atleti che in due giornate di gara si sono contesi il titolo italiano. L’ottima organizzazione del Club Amici del Mare, unita alla superba struttura del Marina Dorica, hanno ricevuto l’entusiastico consenso di tutti i partecipanti, nonché il plauso della stessa Federazione. Incredibile e da record è stato il numero di “allamate” regolari effettuate dagli equipaggi: ben 194 (quasi tutti tonni) nella prima giornata e 234 nella seconda. Va precisato che tutti i tonni “allamati” sono stati, come da regolamento, prontamente rilasciati in mare.

Il team campione italiano 2023 è risultato l’equipaggio “Ginger” del Circolo Nautico di Pesaro, capitanato da Marco Eusebi, con Andrea Galeppi, Mauro Molinati, Carlo Broccoli e skipper Marco Moretti con un totale di 23 prede nelle due giornate di gara; secondo classificato equipaggio Blue Marlin A, del Circolo Nautico Migliori di Giulianova, capitanato da Nicola Di Cristofaro, con Mirko Di Domenico, Alessandro Quatraccioni e Fabio Pedicone con un totale di 21 prede e terzo classificato l’equipaggio “Italcanna” del Circolo Marciana Marina ( Isola d’Elba), capitanato da Giovanni Balestrini con Lorenzo Romeo, Camillo Romano, Daniele Fuligni e skipper Graziano Mazzarini con 19 prede totali.