La Lardini Volley si rimette in moto, tra conferme e novità

FILOTTRANO - Primi passi per la nuova Lardini Volley Filottrano, che nel tardo pomeriggio si è ritrovata (con un allenamento sulla sabbia) per dare il via alla nuova stagione, che vedrà la giovanissima formazione filottranese prendere parte ai campionati di serie B1, serie C e under 19. Tante le novità, e non potrebbe essere altrimenti, ma anche diverse conferme, come quella di Davide Persico nel ruolo di capo allenatore in serie B1: per il tecnico falconarese, classe 1977, sarà la quarta stagione a Filottrano, esperienza preceduta dai ruoli di assistente allenatore in serie A1 (stagione 2017/2018) e responsabile del gruppo under 18 che nelle ultime due annate ha preso parte ai campionati di serie D e C. Al suo fianco, nel ruolo di assistente, ritroverà Giorgio Vitali, filottranese, da sempre nei quadri tecnici del Club.

Tra le novità, con l’obiettivo di qualificare ulteriormente il percorso tecnico delle atlete, l’approdo alla Lardini di Veronica Mariani, protagonista tre stagioni fa della storica promozione in serie B maschile della Nova Volley Loreto e nelle ultime due annate alla guida dell’Esino Volley, a cui è stata affidata la conduzione della serie C. Alla conferma di Francesco Brunacci nel ruolo di fisioterapista, si aggiunge il gradito ritorno di Daniele Marchetti (già preparatore in A1 nella stagione 2017/18) a curare la parte fisica della squadra. A disposizione dello staff tecnico un gruppo giovanissimo, che ritrova Martina Antonelli (libero, classe 2004), Noemi Cangiano (centrale, classe 2002), Gioia Carpera (schiacciatrice, classe 2002), Emma Chiarot (libero, classe 2003), Rita Manuel (opposto, classe 2004), Alessandra Papi (libero, classe 2003), Desirèe Valeri (centrale, classe 2003) e Giada Zappi (schiacciatrice, classe 2003), già parte degli organici giovanili della Lardini Volley. Altro importante ritorno è quello di Marta Pizzichini (schiacciatrice, classe 2001), cresciuta nel Club (con anche qualche apparizione in serie A) e nelle ultime due stagioni in serie B1 a Moie. I nuovi innesti portano i nomi di Linda Borgognoni (schiacciatrice, classe 2003, proveniente dalla Conero Volley, B2), Elena Cicoria (palleggiatrice, classe 2002, proveniente da Offanengo, B1), Gaia Corella (palleggiatrice, classe 2005, proveniente dal Frascati, C), Beatrice Malatesta (opposto, classe 2003, proveniente dalla Conero Volley, B2), Matilde Marcellini (centrale, classe 2003, proveniente dalla Bftm Camerano, l’anno scorso alla Conero Volley in B2) e Giulia Santarelli (schiacciatrice, classe 2003, proveniente dalla Conero Volley, nella passata stagione all’Esino).