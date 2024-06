La Nova Volley Loreto sarà ricevuta sabato mattina in Comune per i suoi successi

LORETO – La festa continua anche fuori dal campo per la Nova Volley Loreto che, dopo aver celebrato sul campo i tanti successi, sarà ricevuta sabato 29 giugno alle 10 dal sindaco di Loreto Moreno Pieroni per un riconoscimento formale. Accompagnati dai vertici societari a partire dal presidente Franco Massaccesi, a salire in Comune saranno i giocatori della serie B maschile nazionale che hanno chiuso al 6’ posto con un roster composto da 13 loretani su 14. Quindi i protagonisti, atleti e tecnici, delle promozioni in C maschile, in D maschile e D Femminile. Saranno ricevuti anche i ragazzi che hanno vinto la Coppa Territoriale maschile del Comitato Territoriale Fipav Ancona e le ragazze under 16 che hanno vinto il torneo territoriale Silver.

Dopo la festa organizzata dalla Fipav a Belvedere Ostrense con tutte le società del territorio ora la celebrazione che chiude definitivamente la stagione è tutta fatta in casa tra le mura cittadine. “Ringraziamo il sindaco Pieroni, l’assessore Anticaglia e tutta la giunta per il gradito invito – ha detto il Presidente Massaccesi – e siamo lieti di aver ottenuto tanti importanti risultati che danno lustro allo sport cittadino. Vincere non è facile e quando succede è giusto che i ragazzi e le ragazze che si sono impegnati tanto abbiano il giusto riconoscimento. Per noi è stata una stagione davvero indimenticabile grazie ad un’attenta programmazione che proseguirà anche per la prossima annata”.