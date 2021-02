Junior Jesina, fino al 5 marzo stop agli allenamenti per gli allievi della scuola calcio

«La decisione è stata presa da tutti i dirigenti della scuola per contribuire, in questo delicato periodo, alla urgente necessità di evitare possibili assembramenti»

La “Junior Jesina L Scuola Calcio Roberto Mancini” dice stop agli allenamenti almeno fino al 5 marzo. «La decisione è stata presa da tutti i dirigenti della scuola per contribuire, in questo delicato periodo, alla urgente necessità di evitare possibili assembramenti. Fino ad oggi abbiamo sempre continuato la nostra attività con bambini e ragazzi in totale sicurezza, ma di fronte alla criticità che sta attraversando la città ci sembra doveroso fare la nostra parte – afferma il direttore generale della scuola, Marco Cerioni – La tutela della salute e il rispetto delle circostanze legate al Covid19 deve essere al primo posto».

Data la decisione, è rinviato a data da destinarsi l’appuntamento che era previsto per oggi. «Oggi pomeriggio i giovanissimi atleti della “Junior Jesina L Scuola Calcio Roberto Mancini” avrebbero avuto l’occasione di essere guidati da un coach d’eccezione: Luca Pavoni. Pavoni sarebbe stato il protagonista del “Mitama Stage” che da calendario sarebbe dovuto iniziare alle 16. Lo stage, che rientra nel progetto volto alla crescita individuale degli atleti, sarà riproposto appena sarà possibile».