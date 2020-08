Jump Session, forfait di Stefano Sottile all’evento di Tamberi

Domani sera non sarà presente Stefano Sottile. L’atleta azzurro (personal best 2,33m) è stato costretto a dare forfait per un leggero infortunio in allenamento che lo costringerà quindi a riposo precauzionale e a non essere presente per Jump Session 2, l’evento ideato da Gianmarco Tamberi.

Saranno presenti tutti gli altri atleti. Dunque, domani sera alle ore 21:30, presso il Campo Italo Conti, il beniamino di casa sfiderà il tedesco Mateusz Przybylko (2,35m), Edgar Rivera (2,29 outdoor e 2,30m indoor), Douwe Amels (2,28m) e Tobias Potye (2,27m).