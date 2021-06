Italian Roller Games, la rotellistica fa tappa a Senigallia per il titolo italiano

Agli Italian Roller Games la città di Senigallia è pronta ad ospitare i Campionati Italiani su pista di Pattinaggio Corsa, che sconfinano in territorio marchigiano per l’unica tappa fuori dalla Romagna del grande evento rotellistico, programmata dalla FISR nelle date 19-22 giugno. Da Sabato i migliori atleti della disciplina si sfideranno nei quattro giorni di gara lungo i duecento metri dell’anello, a curve sopraelevate con pendenza costante, del Pattinodromo comunale in località Le Saline, tirato a lucido per l’occasione dall’Amministrazione locale, partner della Federazione in collaborazione con la società LUNA SPORTS ACADEMY di Senigallia.



Il campionato, che assegnerà i titoli per le Categorie Ragazzi, Allievi, Junior, Senior maschili e femminili, prevede molte centinaia di partecipanti che animeranno le giornate dei numerosi turisti ed appassionati presenti in quel periodo nella località marchigiana.



Il programma prevede le seguenti gare:



Categoria Ragazzi F/M 1 giro crono atleti contrapposti , m. 3000 punti



Categoria Allievi F/M 1 giro crono atleti contrapposti ,m. 500 sprint, m.

1000 sprint, m. 5000 punti, m. 10000 eliminazione, m. 3000 americana R/A



Categoria Juniores F/M 1 giro crono atleti contrapposti ,m. 500 sprint, m.

1000 sprint, m. 10000 eliminazione, m. 10000 punti/eliminazione



Categoria Seniores F/M 1 giro crono atleti contrapposti ,m. 500 sprint, m.

1000 sprint, m. 10000 eliminazione, m. 10000 punti/eliminazione, m. 3000

americana J/S



Categoria Ragazzi 12 f/m 1 giro crono atleti contrapposti, m. 2000 punti





E’ previsto anche il PREMIO VESMACO EVEN FASTER per gli atleti senior più veloci nelle gare del giro crono atleti contrapposti e quella a punti/eliminazione.