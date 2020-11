Il Covid ferma anche il rugby, annullato il match Italia-Fiji in programma ad Ancona

ANCONA - Annullato il Cattolica Test Match Italia-Fiji in programma ad Ancona il 21 novembre allo Stadio del Conero e valido per la seconda giornata della Autumn Nations Cup.

Lo ha comunicato la Federazione Italiana Rugby spiegando che la diffusione del contagio da Covid all'interno del raduno della nazionale figiana, con 29 casi di positività registrati, rende impossibile l'incontro, che era previsto a porte chiuse per via delle disposizioni vigenti. «Apprendiamo con rammarico questa circostanza che vanifica lo svolgimento di un match tanto atteso- commenta l'assessore allo Sport Andrea Guidotti- e ci auguriamo di ospitare in futuro una partita della nazionale, possibilmente a porte aperte, celebrando così la sinergia tra Comune e F.I.R che ha reso possibile negli anni tante belle iniziative, come il progetto “Rugby per tutti”».