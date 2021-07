Tokyo 2020, l’Italbasket di Polonara e Pajola strappa applausi ma cede all’Australia

Gli azzurri perdono 86-83 dinanzi ai Boomers e ora dovranno giocarsi la qualificazione ai quarti di finale nella gara di sabato con la Nigeria. In campo entrambi gli anconetani con Polonara che si è segnalato per 12 punti e 6 rimbalzi

Nella seconda sfida delle sue Olimpiadi, un’eroica Italia non è bastata per evitare la sconfitta contro l’Australia. Un’Australia brava ad imporsi con un 86-83 che è rimasto in bilico fino all’ultimo secondo di gara. I Boomers, tra i principali candidati alla vittoria finale, hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per aver ragione di un’Italbasket gagliarda dal primo all’ultimo minuto. Adesso, in virtù di questo risultato, i ragazzi di coach Sacchetti dovranno raccogliere il risultato nella sfida di sabato con la Nigeria che metterà in palio l’accesso ai quarti di finale.

In campo tutti e due gli anconetani Achille Polonara e Alessandro Pajola con il primo che si è segnalato per aver messo a segno 12 punti e 6 rimbalzi.