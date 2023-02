I GLS Dolphins Ancona presentano il Coaching Staff per la stagione 2023 di IFL

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

PRESENTAZIONE COACHING STAFF IFL 2023 GLS DOLPHINS ANCONA I GLS Dolphins Ancona sono lieti di annunciare il Coaching Staff che sarà alla guida della franchigia verde arancio durante il campionato 2023 di IFL: al comando nel ruolo di HEAD COACH Roberto Rotelli; in attacco Coach Loris Aquinati capitanerà come Offensive Coordinato; Coach Andrea Polenta ricoprirà più incarichi che lo vedranno: Assistant Head Coach, Signal Caller e Coach dei running back. Ad affiancare questa coppia, già affermata in precedenza, ci sono due novità che andranno a rinforzare questo reparto: Coach Alessandro Gammelli, nel ruolo di Offensive Line Assistant e Coach Sweatt Barry, proveniente dal Kentucky, che darà una mano enorme ai nostri ricevitori come Wide Reciver Assistant. In difesa l’immancabile Coach Rik Parker sarà il Defensive Coordinator e Defensive Back Coach supportato da Coach Mohamed Soltana, e mentre Coach Pippi Moscatelli si prenderà cura della linea di difesa come Defensive Line Coach, Coach Simone Domenichetti si occuperà dei linebacker come Linebacker Coach. Negli special team il ruolo di Special Team Coordinator spetterà a Coach Roberto Rotelli che sarà affiancato da Coach Michele Morichi che allenerà i Kicker e Punter. Nomi illustri anche per la parte fondamentale che riguarda il Video Coordinator: la carica sarà ricoperta da Coach Riccardo Merola che, anche se da distante, darà una mano ai delfini per sviluppare meglio il gioco sia dentro che fuori dal campo. Le cariche dirigenziali saranno ricoperte da Paolo Belvederesi, General Manager e Renzo Gallina, Team Manager. Massimo Cilla e Massimo Moretti si occuperanno della logistica e il fotografo ufficiale dei GLS Dolphins Ancona sarà Germano Capponi. (FOTO GERMANO CAPPONI). Lorenzo Cilla (Addetto stampa GLS Dolphins Ancona).