GLS Dolphins Ancona, due delfini in nazionale

I GLS Dolphins Ancona sono lieti di annunciare che Riccardo Petrilli e Stefano Chiappini sono stati convocati in nazionale. I due atleti in forza alla franchigia dorica, rispettivamente cornerback e offensive line, parteciperanno così allo stage che il Blue Team svolgerà nei giorni 23 e 24 gennaio nelle strutture della Saliceta a San Giuliano, provincia di Modena. Si tratterà di un’autentica bolla, dato che ognuno dei 112 giocatori convocati dall’head coach Davide Giuliano, dormirà in camera singola e verrà sottoposto a test anticovid prima di poter entrare nella struttura. Nelle ambizioni e nelle speranze di tutti, questo dovrebbe essere il primo passo di preparazione in vista degli europei che si svolgeranno questa estate, covid permettendo. Antonio Bomba (Responsabile Ufficio Stampa GLS Dolphins Ancona)