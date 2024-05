La Corsa Rosa a Jesi, Pogačar e soci passeranno tra le vie della città: tutto pronto per il Giro d'Italia

Jesi si prepara a salutare il passaggio del Giro d’Italia che attraverserà, sia pure parzialmente, il territorio comunale giovedì prossimo. Si correrà infatti la tappa numero 12, che da Martinsicuro porterà la carovana di ciclisti a Fano dove è posizionato il traguardo.

I “girini” giungeranno nel nostro territorio provenendo da Agugliano - Camerata Picena e dunque attraverso la strada provinciale 21 (della Barchetta, zona ex Sadam). Alla rotatoria con Via Ancona (la strada provinciale 76 per Chiaravalle), il gruppo volterà a sinistra verso Jesi, per poi virare subito a destra al passo di Monsano per immettersi in Via Sant’Ubaldo. Attraversato il centro abitato di Monsano, la carovana proseguirà sulla strada provinciale 18 (Via dei Passionisti) per San Marcello all’altezza del Santuario di Montalatiere, lambendo così l’ultima parte del territorio comunale di Jesi. Gli orari. Sulla base dell’ordinanza prefettizia, la sospensione della circolazione stradale nei tratti interessati durerà indicativamente dalle ore 12.00 alle ore 16.15. Di conseguenza, durante tale orario e comunque fino al completo passaggio dell’intera carovana: