Le Marche celebrano la giornata nazionale dello sport

Torna nella prima domenica di giugno la Giornata Nazionale dello Sport (GNS), istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per festeggiare quel fenomeno grande e traversarsele, foriero di valori sani, che è appunto lo sport. La GNS si svolgerà contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, come di consueto, e quest’anno in concomitanza con la Festa della Repubblica Italiana.

Una grande ricorrenza all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline coinvolte: sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali, i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni volte a valorizzare la funzione della pratica sportiva, quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. "Anche nella nostra regione, la Giornata Nazionale dello Sport si conferma un appuntamento molto sentito e atteso - sottolinea Fabio Luna, Presidente del CONI Marche - Oltre ad essere un evento seguito da tutti gli appassionati, specialmente dai più giovani che andranno nelle piazze a provare nuove discipline divertendosi, la GNS è un'iniziativa che impegna ogni anno vari Comuni e Federazioni sportive del nostro territorio. A loro va il mio più sentito ringraziamento".

Numerosi i Comuni marchigiani che hanno aderito, tra i quali si evidenziano Ancona, Camerino, Civitanova Marche. Corridonia, Esanatoglia, Fabriano, Fossombrone, Jesi, Macerata, Montecassiano di Macerata, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Tolentino. Alcuni inizieranno in anticipo le celebrazioni già oggi, come ad esempio Ancona e Fabriano. Tutti gli altri celebreranno la Giornata dello Sport nella sua data ufficiale, e cioè domenica 2 giugno 2024.