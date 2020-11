Giocatrice positiva al Coronavirus, rinviata Città di Capena - Città di Falconara

A seguito del tampone positivo risultato a una propria giocatrice, la quadra di calcio a 5 femminile Città di Falconara ha, come previsto dai protocolli, comunicato la situazione alla Divisione e chiesto in via precauzionale il rinvio della gara contro il Città di Capena, che era prevista per oggi a Fiano Romano e valida per la sesta giornata di Serie A femminile di calcio a 5.

Il contagio della giocatrice è avvenuto in ambiente famigliare e tutte le altre atlete sono prive di sintomi. Insieme ai membri dello staff tecnico, le giocatrici saranno sottoposte a tampone.