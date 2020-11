Ginnastica Ancona sul podio d'Italia, i complimenti dell'assessore Guidotti

«Una soddisfazione grande per la ginnastica e in generale per lo sport anconetano. Un risultato che resterà impresso nella memoria sportiva della città firmato dai giovani atleti e reso possibile dallo staff di alllenatori e tecnici che li ha preparati a questo appuntamento. Congratulazioni da parte del sindaco Valeria Mancinelli, oltre che del sottoscritto, e di tutta la città di Ancona».

Così l'assessore allo Sport Andrea Guidotti si è complimentato con il presidente dell'associazione Ginnastica giovanile Ancona Maurizio Urbinati, il cui team ieri pomeriggio si è piazzato terzo alle final six del campoionato di Serie A1 d'Italia, portando i colori anconetani sul podio delle squadre più forti d'Italia nella ginnastica artistica. .