Niente Mondiali Indoor per Tamberi, "Gimbo" annuncia il forfait: «L'obiettivo sono le Olimpiadi di Parigi»

Una storica doppietta, dopo lo straordinario successo di Rio de Janeiro, scriverebbe nuovamente la storia. Gianmarco Tamberi lo sa bene e per questo il suo unico obiettivo per il 2024 restano le Olimpiadi di Parigi. L'atleta anconetano ha annunciato che rinuncerà ai Mondiali Indoor al via a Glasgow il prossimo 1 marzo. Una decisione chiaramente sofferta, presa soltanto poche ore prima dell'inizio della manifestazione: «Ciao amici - scrive Tamberi sui social - come sicuramente la maggior parte di voi avrà già letto nei giornali, non prenderò parte ai campionati del Mondo di questo week-end che si terranno a Glasgow. Abbiamo preso questa scelta con il mio team a inizio preparazione. Ammetto che non è mai facile rinunciare ad una gara così importante ma quest'anno ho deciso che tutte le mie energie mentali e fisiche le avrei dedicate unicamente al grande obiettivo: le Olimpiadi di Parigi. Ci tenevo però a condividere tutta la mia energia e voglia di gareggiare con i miei compagni di squadra che rappresenteranno l'Italia in questi giorni».

Il capitano della nazionale di atletica non mancherà di seguire i suoi compagni: «Vi seguirò dal divano, di lato, a testa in giù, urlando a squarcia gola. So che mi renderete orgoglioso di voi e che mi sorprenderete, so che mi farete rosicare ancora di più di non essere venuto. Siete la squadra italiana più forte di tutti i tempi e il mondo se ne sta accorgendo. Puntate in alto e non abbiate paura di nessuno. E' la vostra chance - conclude - è il vostro momento».