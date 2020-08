Gimbo ricomincia dalla Germania: parte la sfida al True Athletes

Ricomincia dall'estero Gianmarco Tamberi. Anche per il campione europeo indoor di salto in alto è il momento della prima trasferta dell'estate, domenica 16 agosto a Leverkusen, in Germania. È trascorso più di un mese dall'ultima uscita agonistica di 'Mister Halfshave', che dopo quattro gare in Italia tra fine giugno e inizio luglio si è dedicato alla preparazione per la seconda parte della stagione. Nel meeting “True Athletes Classics” se la vedrà soprattutto con l'atleta di casa Mateusz Przybylko, oro agli Europei di Berlino 2018. «Ho lavorato bene -spiega il recordman italiano- e credo di aver fatto molti passi avanti. Dal punto di vista fisico mi sento pronto, da quello tecnico i riscontri a volte sono altalenanti. Ma quando salto nel modo giusto, riesco a fare le migliori cose delle ultime quattro stagioni. Sono piuttosto fiducioso, c'è da trovare le sensazioni in pedana e da vedere quante gare, o quanti salti, ci vorranno».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'azzurro ha definito il programma e gli obiettivi per le prossime settimane: «Punto a crescere e quindi a incrementare il 2,30 di inizio estate. Entro la fine dell'anno, è chiaro, non necessariamente subito». Era il 28 giugno, nella sua Ancona, con un salto che è tuttora la migliore prestazione mondiale all'aperto del 2020, a pari merito con altri cinque atleti. Senza dimenticare che Gimbo nel 2020 è arrivato a 2,31 indoor, a Siena, poco prima del lockdown. (Adnkronos)