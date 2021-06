L'anconetano Giacomo De Mola è il campione italiano di pesca in apnea 2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

L’anconetano Giacomo De Mola, portacolori del Kòmaros Sub Ancona, conquista il Titolo Italiano Assoluto di pesca in apnea 2021. Questo fine settimana si sono svolti a Torre San Giovanni sulla costa jonica del Salento i Campionati Italiani Assoluti di pesca in apnea sia maschile che femminile. La manifestazione organizzata dalla Lega Navale Italiana di Casalabate (Lecce), su incarico della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, si è svolta su un vasto campo di gara che si estendeva per una ventina di miglia a sud di Gallipoli con al centro il porticciolo di Torre San Giovanni ove era situata la base logistica della manifestazione. La gara, che si svolge in apnea, ha avuto una durata di due giornate di cinque ore ciascuna, durante le quali ogni atleta è stata seguito dal proprio gommone condotto da un assistente di fiducia che garantiva anche la sicurezza del concorrente. Erano trentacinque i finalisti maschili e sette femminili in gara selezionati durante la stagione agonistica dell’anno precedente. Uno solo il marchigiano in gara, Giacomo De Mola, portacolori della ASD KOMAROS SUB ANCONA, il più titolato atleta marchigiano di sempre e componente della nazionale italiana di pesca in apnea, con assistente e barcaiolo il compagno di squadra Mirco Ominetti. Giacomo De Mola ha dominato la prima frazione di gara sul campo di gara nord pescando per cinque ore tra i 35 ed 45 metri di profondità e portando al peso ben 13 prede tra cui una cernia bianca di oltre sei chili. Alle sue spalle il campione italiano in carica Luigi Puretti con un distacco di oltre 7.000 punti. La seconda giornata di gara si è svolta sul campo di gara sud, al largo di Ugento, con secche che da due metri sprofondano fino a 50 metri di profondità. De Mola ha iniziato subito all’attacco andando a catturare al secondo tuffo una cernia bianca di nove chili a 47 metri di profondità. Dopo un’ora di gara aveva già in carniere anche una cernia dorata ed uno scorfano gigante. Per quattro ore ha continuato a pescare profondissimo tra i 42 ed i 50 metri per concludere l’ultima ora di gara tra i 30 ed i 35 metri di profondità. Al termine erano nove le prede complessive: un cernia bianca, una cernia dorata, una corvina, un sarago, due scorfani, tre mustele. Con due primi posti Giacomo De Mola conquista il titolo di Campione Italiano di pesca in apnea, risultato ma raggiunto prima da un marchigiano nella storia della specialità. Ora per l’anconetano inizierà la lunga preparazione per il campionato mondiale di pesca in apnea, che si svolgerà a settembre in Sardegna, ove Giacomo farà parte della nazionale italiana della specialità. IL VICEPRESIDENTE FABIO FIORI