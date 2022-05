Futsal, playoff Serie C1: Pietralacroce e Dinamis sognano la promozione nel nazionale

ANCONA- E’ terminata venerdì sera (29 aprile) la regular season di Serie C1 di calcio a 5 emettendo i suoi verdetti. Con la promozione diretta del Cus Macerata in Serie B già da qualche settimana, ai playoff che metteranno in palio – al termine di un lungo tabellone regionale ed interregionale – un altro posto nel nazionale accedono Pietralacroce ’73, Cerreto d’Esi, Dinamis Falconara e Montelupone. Retrocessioni dirette in C2 per Castelbellino e Grottaccia con i playout che saranno disputati da Pianaccio, Nuova Juventina e Olympia Fano.

Tempo di sognare, quindi, per le due anconetane Pietralacroce e Dinamis Falconara che almeno in semifinale non si incroceranno. Il P73, infatti, da secondo in classifica (ha terminato a pari punti con il Cerreto d’Esi ma è in vantaggio nel criterio degli scontri diretti) affronterà venerdì 6 maggio alle 21.30 al Palascherma il Montelupone potendo contare su due risultati al termine dei tempi regolamentari e, al limite, dei supplementari. La Dinamis, invece, sabato 7 maggio alle 15 farà visita al Cerreto d’Esi con solo la vittoria a disposizione per avanzare. L’eventuale finale regionale si giocherà nel weekend 13-15 maggio sul campo della miglior classificata nella regular season con i medesimi vantaggi in termini di risultati delle semifinali.

Al termine della fase regionale, la vincente approderà agli spareggi nazionali che si disputeranno in un tabellone già prestabilito dalla Divisione Calcio a 5. La vincente delle Marche affronterà quella dell’Emilia Romagna in doppio scontro 28 maggio (nelle Marche) e 11 giugno (in Emilia Romagna). La finale, in gara unica, sarà con la vincente dell’incrocio Umbria-Toscana il 18 giugno (qualora dovesse approdare una squadra marchigiana giocherà in trasferta in quanto l’accoppiamento è stato già sorteggiato).