Futsal femminile, Coppa Italia U19 al via: le giovani Citizens tornano in campo

Le baby Citizens tornano in campo. Dopo un anno di stop è tempo anche per l’Under 19 del Città di Falconara di tornare in campo per disputare la Coppa Italia di categoria, al suo primo anno. Oggi, martedì 2 marzo alle 18.30 al PalaBadiali, si giocherà la gara di andata contro le abruzzesi dell’Asd Florida. Il ritorno è previsto per martedì 9 marzo a Pescara. Chi vince accede ai triangolari della seconda fase. Le ragazze, in questi mesi, sono state seguite da Silvia Rubal Casas, affiancata dai tecnici Fabrizio Bombelli, Francesco Cesaroni e Andrea Mosca e avevano fatto un’ottima impressione in estate nel corso del Memorial Sandri, disputato a Roma. L’ultima apparizione della formazione giovanile falchetta in competizioni ufficiali risale invece alla stagione 2018/2019, con i quarti di finale al primo campionato nazionale Under 19.

“Domani inizieremo finalmente a giocare dopo mesi di soli allenamenti – commenta coach Rubal – Io e le ragazze non vediamo l’ora di cominciare questa esperienza. La nostra è una rosa un po’ corta e con alcune giocatrici che hanno iniziato ora a fare questo sport e quindi l’obiettivo primario sicuramente sarà quello di divertirci e di riuscire a crescere partita dopo partita. Se poi verranno anche risultati positivi sarà tutto di guadagnato. Sono felice di quello che stiamo facendo e sono sicura che se rimaniamo concentrate e ci impegnano come abbiamo fatto fino ad oggi faremo molto bene”.