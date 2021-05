Futsal, cinquina del Falconara nell’esordio dei playoff Scudetto

Le citizens di Massimiliano Neri liquidano con un perentorio 5-2 il Cagliari in Gara1 dei quarti di finale Scudetto. Giovedì in Sardegna si cerca il pass per la semifinale

FALCONARA- Mette il turbo il Città di Falconara che, nella prima sfida dei quarti di finale Scudetto di Serie A1 femminile di calcio a 5, piega 5-2 il Cagliari prenotando la semifinale. Giovedì, in Sardegna, sarà fondamentale un altro risultato positivo per avvicinarsi ancor di più al grande sogno di questa stagione che ha già portato in bacheca la prestigiosa Coppa Italia. Decisive per il risultato finale la doppietta di Marta, la rete di capitan Luciani, il rigore di Ferrara e il guizzo dell’immancabile Pato dal’Maz. Per le isolane inutile la doppietta di Marchese.

CITTA’ DI FALCONARA – CAGLIARI 5-2

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Marta, Luciani, Nona, Pereira, Guti, Rubal, Ferrara, Pesaresi, Dal'Maz, Bernotti, Marcelli. All. Neri

FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI: Falconi, Vargiu, Gasparini, Bruninha, Marchese, Naiara, Mendes, Cuccu, Cocco, Atzori. Dir. acc. Tronci

Reti: 5' p.t. Luciani (F), 6' Marta (F), 10'32'' rig. Ferrara (F), 4' s.t. Marta (F), 12'30'' Dal'Maz (F), 15'30'' Marchese (C), 17' Marchese (C)

Ammonita: Naiara (C)