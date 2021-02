Il derby va al Cus Ancona, Ascoli ko: la vittoria è per Diego Urbisaglia

Una dedica che viene dal cuore in un momento di festa per il Cus Ancona, in attesa di notizie positive dall’ospedale regionale di Torrette, dove Urbisaglia è ricoverato dopo aver contratto il Covid

Il Cus Ancona batte per 5 a 2 l’Ascoli al termine di una partita ricca di colpi di scena e la dedica del presidente David Francescangeli è tutta per Diego Urbisaglia consigliere comunale e vigili del fuoco che al momento si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Regionale di Torrette. Un ricovero dovuto al Covid 19 che lo stesso Urbisaglia ha contratto nei giorni scorsi. Una dedica che viene dal cuore in un momento di festa per il Cus Ancona, in attesa di notizie positive dall’ospedale regionale di Torrette.