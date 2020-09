Città di Falconara, operazione Under: le Citizens giocheranno anche la C regionale

FALCONARA - La Serie A con le big del futsal femminile nazionale. Ma anche la Serie C per trasformare il PalaBadiali nella “cantera” marchigiana del calcio a 5. Con Mirco Massa, ds e responsabile del settore giovanile a caccia di talenti per allestire la green line delle falconaresi e affrontare due tornei: il campionato nazionale Under 19 oltre alla Serie C regionale. “Questo – spiega Massa - per garantire tante partite alle nostre giovani. Quest'anno che sono tornato ho subito dato questa condizione e la società, d’accordo, mi ha accontentato.

Abbiamo già diverse ragazze ma stiamo continuando a cercarne. È una soddisfazione incredibile perché se non creiamo nuove calciatrici, questo sport al femminile rischia di sparire. E noi per la nostra disciplina abbia sempre fatto di tutto. E continueremo a farlo". Un ritorno al passato per Massa. “Quando nel 2012 sono venuto a Falconara – racconta - il presidente Bramucci mi convinse a partecipare alla serie C, rinunciando a uno scontato ripescaggio. C'era da conoscerci bene senza affrettare i tempi, oltre che da vincere il Torneo delle Regioni, prestando le nostre ragazze alle Marche. E così è stato”. Non una novità nemmeno vedere una formazione Under delle ragazze col falco sul cuore giocare in C. Era già successo, senza per nulla sfigurare contro le più grandi, nella stagione 2016/2017, annata d’oro delle giovanili Citizens con la conquista del Triplete regionale (Supercoppa, Coppa Marche e Campionato).