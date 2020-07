Futsal, accordo per l'U21 tra Mantovani C5 e Cus Ancona C5

ANCONA - Mantovani C5 e Cus Ancona C5 hanno comunicato di aver raggiunto un accordo sportivo volto alla nascita di una formazione under 21 da allestire insieme. Un progetto fatto di collaborazione e unione d’intenti per garantire ai ragazzi dei nostri settori giovanili, tra i più longevi nel panorama cittadino, un’ulteriore esperienza prima del salto in prima squadra. L’intesa è stata conclusa con reciproca soddisfazione delle parti che si sono dette entusiaste di iniziare questo cammino che le vedrà protagoniste sulla stessa strada.In rappresentanza della Mantovani erano presenti i dirigenti Simone Cherubini e Massimiliano Pierabelli con il tecnico Emanuele Ferraresi.

Per il Cus Ancona hanno preso parte all’incontro gli allenatori di prima squadra e Under 19 Francesco Battistini e Alessio Santilli, insieme ai dirigenti David Caselino e Angelo Burdo. Nei prossimi giorni saranno pianificati tutti i dettagli della collaborazione che porterà all’allestimento, nel più breve tempo possibile, della compagine Under 21 che andrà ad affrontare il prossimo campionato regionale 2020-2021.