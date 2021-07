Il difensore anconetano Frezzi vola negli States: giocherà a Cleveland in NCAA

Vola negli Stati Uniti Davide Frezzi, il difensore anconetano classe 1998 cresciuto nel vivaio della Giovane Ancona, che il prossimo anno giocherà con il Tiffin di Cleveland nell’Ohio. La formazione militante in NCAA, la prima lega universitaria per importanza degli USA, si è assicurata per le prossime quattro stagioni le prestazioni del calciatore dorico che nel suo passato di Serie D vanta importanti esperienze con Campobasso, Cavese, Vibonese e Montegiorgio.

«La proposta mi è arrivata da un ex compagno che sta lavorando come procuratore in America e sono stato felice di coglierla – ha spiegato Frezzi in partenza dall’aeroporto milanese di Malpensa – L’esperienza è importante calcisticamente ma soprattutto culturalmente perché mi permetterà di imparare bene la lingua e conoscere un altro tipo di calcio. Ho un contratto di cinque anni, poi vedremo cosa succederà».

Prima di aggregarsi ai nuovi compagni Frezzi trascorrerà quindici giorni a Miami per poi tuffarsi definitivamente nella nuova avventura.