Football, un'estate proficua quella dei Dolphins

Per i Dolphins Ancona l’estate, intesa come periodo vacanziero, volge al termine. Come da programma, lunedì c'è stato l'ultimo incontro “informale” in spiaggia con tutti i tesserati che avran piacere a partecipare. Tanto per tenersi in forma assieme ed in tutta sicurezza. Da mercoledì 26 invece riprenderanno gli allenamenti di under 20 e under 17 al Nelson Mandela.

«E’ stata dura ma formativa - spiega il direttore tecnico Roberto Rotelli - Alla fine, non potendo fare contatto, ci siamo concentrati soprattutto sulla parte fisica ed atletica. Abbiamo insomma fatto il possibile nel pieno rispetto delle norme vigenti. Vacanza vera, insomma, non l’abbiamo fatta mai. Hanno partecipato sempre e costantemente decine e decine di ragazzi. La voglia di vedersi, fare gruppo e squadra, ha prevalso su tutto. Una volta giunti in spiaggia poi si sono aggregati a noi alcuni ragazzi incuriositi che hanno promesso di raggiungerci al campo quando si ricomincerà a fare sul serio. Spero vivamente sia così. Sono stato aiutato in tutto e per tutto dai coach Rik Parker e Andrea Polenta che ringrazio a non finire». Intanto la Fidaf ha deciso di spostare in avanti di un anno tutte le under, per cui l’under 19 allenata da Polenta è diventata under 20. «Polenta è confermato head coach dell’under 20. E sarà lui, da mercoledì, a dirigere tutte le operazioni sul campo. Io al limite aiuterò. Per quanto riguarda l'under 16, la nostra ferma intenzione è di avere una under 17. Ma tutto dipenderà dal numero dei ragazzi a disposizione. Per questo rinnovo l’invito a chiunque abbia voglia di cimentarsi con il football di correre al campo e fare almeno una prova. Il nostro focus è anche sul Fins Up Camp 2 che avrà luogo dal 3 al settembre a San Cassiano. Anche per questa iniziativa sono ancora a disposizione un po’ di posti. Chiunque voglia iscriversi può farlo».