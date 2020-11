Dolphins Ancona, la federazione sospende i campionati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Nella giornata di giovedì 6 novembre il segretario generale Vincenzo Ciampà ha comunicato la momentanea sospensione di tutti i campionati Fidaf, nell’attesa che il CONI si esprima in merito all’effettiva possibilità di portare avanti i campionati da parte della Fidaf stessa. Per quel che riguarda i GLS Dolphins Ancona pertanto, la prevista partita dell’under 20 di sabato 6 novembre alle ore 20 in casa dei Guelfi Firenze è al momento rinviata a data da destinarsi. Per dovere di cronaca informiamo che la partita non avrebbe comunque avuto luogo dato che le franchigie di Ancona e Firenze avevano formalmente e congiuntamente chiesto il rinvio dell’incontro non avendo al momento un numero sufficiente di giocatori da poter utilizzare. Antonio Bomba (Responsabile Ufficio Stampa GLS Dolphins Ancona)