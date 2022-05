Feste con i club e premiazioni: l’Ancona chiude tra gli applausi la stagione

ANCONA- Terminata la stagione sul campo per l’Ancona è tempo delle tradizionali conviviali organizzate dai club moderati del tifo biancorosso. Nonostante la delusione per l’eliminazione nel primo turno playoff, il sesto posto conquistato dalla squadra (con una salvezza aritmetica archiviata con tante giornate d’anticipo) è un ottimo biglietto da visita per il futuro. Il domani dell’Ancona, con l’avvento della nuova proprietà guidata da Tony Tiong, sarà tutto da vivere e da scoprire con il primo passo legato alla realizzazione del centro sportivo nelle adiacenze del Del Conero.

Tornando alle cene di fine stagione, martedì alla Lega Navale di Marina Dorica si è tenuto l’evento organizzato da Noi Biancorosse al quale hanno preso parte la dg Roberta Nocelli, la segretaria generale Roberta Mancini e i calciatori Avella, Moretti, Delcarro, Iannoni e Rolfini. Oggi pomeriggio (9 maggio) sarà la volta del Club Forza Ancona. Il presidente Filiberto La Marca, insieme agli associati, alle 18 presso la Caffetteria del Centro Storico consegnerà targhe e riconoscimenti alla società, al capocannoniere Rolfini e ai calciatori Faggioli, Delcarro, Sereni, Di Renzo, Iannoni e Masetti. L’evento, gratuito, sarà aperto a tutti. Domani, invece, alle 20.30 al ristorante Sopravento di via Offagna si terrà la tradizionale conviviale dei Clubs Uniti Biancorossi Ancona in cui saranno consegnati ai dorici anche i trofei “Coppa Cuba”, “Core d’Ancona” e “Fair play”. I primi due sono stati vinti dal centrocampista Delcarro mentre il premio fair play se lo sono aggiudicati, alla pari, i portieri Avella e Vitali. Competizioni, in atto da oltre trent’anni, con una valenza anche solidale in quanto il ricavato di circa seicento euro sarà devoluto all’Istituto Oncologico Marchigiano e all’associazione “Atleti al tuo Fianco”.

Sempre domani, alle 17.30 al Del Conero, si terrà la conferenza stampa di presentazione di mister Gianluca Colavitto fresco di rinnovo biennale sulla panchina dorica. Saranno presenti anche gli amministratori delegati Roberta Nocelli e Roberto Ripa nonché il direttore sportivo Francesco Micciola.