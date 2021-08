Nazionale, l’ex dorico Massimiliano Favo guiderà l’Under 15 azzurra

L’ex centrocampista e allenatore dell’Ancona guiderà gli azzurrini dell’Under 15 sostituendo Patrizia Panico che passerà alla guida tecnica della Fiorentina Woman. Nel suo passato azzurro tre stagioni da vice in U17 e U16

Massimiliano Favo, classe 1966, è il nuovo allenatore dell’Italia Under 15. L’ex centrocampista e allenatore dell’Ancona vestirà, infatti, l’azzurro per sostituire l’ormai ex tecnico Patrizia Panico che guiderà nella prossima stagione la Fiorentina Woman.

Favo, da allenatore, ha già svolto in azzurro i ruoli di vice in U16 e U17 dal 2019 al 2021 (tre stagioni) e precedentemente si è seduto sulle panchine di Giulianova, Viterbese, Trivento, Ancona, Maceratese, Taranto, Campobasso, Vastese e Paganese.