Falconara Volley Game, la certezza di riprendere da dove si era lasciato

FALCONARA - Quel “bentornati” espresso da capitan Giuliani nel primo giorno di allenamento ufficiale è molto significativo. Negli sguardi dei ragazzi di Talleri (confermatissimo anche per questa stagione) non c'è il rammarico per essere stati fermati sul più bello, bensì la voglia di ritornare quanto prima a quel momento. Sostenuto dall’esperienza di Giuliani e dagli attacchi di Masuzzo, il giovane gruppo si è davvero consolidato partita dopo partita, esprimendo nella fase calda dei play off una bella pallavolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Falconara Volley Game, società di via Pugli, si affiderà ancora alla regia di Giuliani, confermando in toto i suoi ragazzi (tutti del proprio vivaio) e non avallando trasferimenti in uscita. Con la punta del piede nella porta di un mercato last minute, un sempre più carico Manuele Ravellino, tenterà di tenere aperto uno spiraglio per sostituire l’opposto Masuzzo, a seguito della sua decisione di appendere le scarpe al chiodo. La società biancoverde non si nasconde dietro ad un dito per la questione PalaBadiali: «Quando le cose saranno più chiare per tutti ci muoveremo per riuscire a giocare di nuovo nella nostra casa».