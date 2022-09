La pioggia non ferma il Falconara Sport Day: tanti giovani hanno aderito all’iniziativa

FALCONARA- Esce il sole, scoppia la passione. È stato un grande successo anche quest’anno il Falconara Sport Day, evento che dal 2014 promuove l’attività delle società sportive cittadine per contrastare l’abbandono precoce e la sedentarietà soprattutto dei giovani. Dopo una mattinata di pioggia battente, con il passare delle ore il tempo si è rasserenato e la giornata si è accesa. Ragazzi, ragazze, bambini e bambine con le loro famiglie hanno affollato gli stand delle 22 società sportive partecipanti sparsi in 12 campi cittadini.

Già sabato 10 c’è stata la possibilità di provare il calcio 5 femminile al PalaBadiali mentre la domenica la manifestazione è entrata nel vivo con pallavolo, calcio, basket, tennis, atletica, pallamano, tiro con l’arco, rugby, cricket, parkour, kung fu, pattinaggio, danza, ginnastica militare, ginnastica ritmica e pesca tra stadio Roccheggiani, PalaBadiali, campi da tennis, campo sportivo Neri, Oratorio della parrocchia di Sant’Andrea, palestra Lombardi, Campo Tiri di via dell’Artigianato, parco Kennedy, parco Robinson, parco del Cormorano, spiaggia e piscina comunale. Prove pratiche, informazioni sui corsi e sulle attività, il Falconara Sport Day è anche un modo per le società sportive di promuovere le proprie attività, per farsi conoscere. L’evento, organizzato dal Comune di Falconara e dall’associazione Futura in collaborazione con le società sportive ha ricevuto anche quest’anno il sostegno del Crai Extra Le Ville e non finisce qui. Dopo l’incontro dedicato agli studenti atleti, venerdì 16 settembre al Centro Pergoli si terrà una nuova tavola rotonda di approfondimento dal tema “Diabete e sport: si può fare” al quale prenderanno parte medici, esperti e sportivi.