Falconara Sport Day, la giornata dello sport per conoscere le diverse discipline

Una giornata all’insegna dell’attività fisica, della salute e dei principi dello sport, come lo spirito di squadra, il rispetto dell’avversario, il fair play: sono gli ingredienti di Falconara Sport Day, che torna sabato 9 settembre per la settima edizione. «Quest’anno – dice l’assessore allo Sport Raimondo Baia – tra le novità c’è la possibilità di cimentarsi anche in prove di arti marziali, mentre è stata confermata la presenza degli istruttori di parkour, disciplina che l’anno scorso ha ottenuto un ottimo riscontro di partecipazione. Le attività si concentreranno quasi esclusivamente al quartiere Stadio e si svolgeranno tra lo stadio Roccheggiani, il parco Carletti e i campi da tennis comunali, un modo per favorire la prova di più discipline per i ragazzi che parteciperanno. Gli arcieri invece apriranno le porte del campo di tiro con l’arco di via dell’Artigianato, dove sono disponibili le attrezzature sportive. Ringrazio tutte le associazioni sportive che hanno aderito e l’ufficio sport, che ha organizzato l’evento in collaborazione con le stesse associazioni». L’iniziativa, nata nel 2014 da una proposta dell’associazione Futura per promuovere la pratica sportiva e prevenire l’abbandono dell’attività fisica, quest’anno si svolgerà dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Le discipline presenti saranno atletica, arti marziali (Taekwondo e Judo), basket, calcio, ginnastica ritmica, pallamano, pallavolo, parkour, pattinaggio, rugby, tennis e tiro con l’arco.