Giovani, sport e futuro: premiati in Comune i campioni di oggi e di domani

FALCONARA- La Sala del Leone è stata presa d’assalto da bambini e ragazzi nella mattinata di lunedì 18 luglio, quando il sindaco Stefania Signorini e l’assessore allo Sport Raimondo Baia hanno ricevuto al Castello gli atleti dell’Asd Palombina Vecchia Calcio, dell’associazione Scuola Passi di Danza e dell’Asd Art Club Falconara, che si sono affermate a livello nazionale nel calcio, nella danza e nella ginnastica artistica, conquistando prestigiosi trofei. «E’ bello vedere questa sala gremita di bambini e ragazzi – ha detto il sindaco – che hanno reso orgogliosa l’amministrazione comunale di Falconara per i risultati raggiunti nello sport». «Il 2022 è stato un anno eccezionale per lo sport falconarese – ha aggiunto l’assessore Baia – perché le società cittadine hanno conquistato il podio in tante discipline».

Il sindaco ha consegnato una pergamena alle ragazze dell’Asd Art Club, che si sono affermate campionesse italiane di ginnastica artistica alle finali nazionali di Rimini che si sono concluse il 3 luglio scorso. Il riconoscimento è andato a Laura Leporoni, Sofia Zannini, Michela Vannucci, Jessica Scaramuzzo, Valentina Rossi, che erano accompagnate dall’istruttrice Martina Maggi e dall’atleta Cristina Leporoni. Un’altra pergamena è andata ai ragazzi dell’Asd Palombina Vecchia Calcio, che nel giugno scorso hanno conquistato il primo posto al torneo Arcobaleno Rosso, organizzato nell’ambito del torneo ‘Pulcino d’Oro’ di Levico Terme. Un plauso è andato ai giovanissimi calciatori Davide Giulianelli, Leonardo Notari, Tommaso Cesaroni, Giuseppe Morellina, Niccolò Sammarco, Jacopo Fava, Filippo Mascianbruni, Nicola Suardi, Cristian Bonfissuto, Lorenzo Baldoni, Gianmarco Bolognini, Tommaso Fanesi, Francesco Stimilli, Marco Balzani, Francesco Caselli, Nicolas Moretti, Andrea Colombrini e Francesco Michelangeli. I giocatori erano accompagnati dagli allenatori Leonardo Agostinelli, Massimo Perticaroli e Francesco Cesaroni e dai dirigenti Roberto Bucciarelli e Fabio Cori Carlitto.

Infine un riconoscimento è andato all’Asd Scuola Passi di Danza, per aver primeggiato nella finale UISP del campionato nazionale Città in danza 2022 che si è svolto a Torino il 2 luglio scorso. Con il gruppo composto da Lavinia R. Nucci, Amelia Botan, Diana Mechri, Giorgia Cavalletti, Giulia Fiore e Elena Giacconi la scuola falconarese ha raggiunto infatti il primo posto nella categoria classica, gruppi e piccole, ossia tra i 9 e i 10 anni. Le piccole ballerine sono arrivate con le maestre Alissa Komarova, Debora Balerci e Natalia Solodova.