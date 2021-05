Città di Falconara obiettivo Scudetto: ufficiali date e dirette della finale con Montesilvano

Sale l’attesa per la finale scudetto di Serie A1 femminile di Futsal tra Città di Falconara e Montesilvano. Le due formazioni, tra le più accreditate da tutti gli addetti ai lavori, si giocheranno al meglio delle tre sfide l’ultimo atto del campionato replicando così anche la semifinale di Coppa Italia che andò alle falconaresi di mister Massimiliano Neri (poi vittoriose in finale con la Lazio) con il risultato di 3-1.

Gara1 si giocherà domenica 6 giugno alle 20.00 al Palabadiali di Falconara Marittima e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali di PMG Sport Futsal. Gara2, invece, è stata calendarizzata per lunedì 14 giugno alle 21.00 al Palarigopiano di Pescara con diretta televisiva su Rai Sport. L’eventuale bella si giocherà ancora a Falconara, in virtù della miglior classifica nella regular season, il 20 giugno. Nessuna novità ufficiale – se ne saprà di più a metà settimana - in merito all’ingresso del pubblico per gli eventi sopracitati.