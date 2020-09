Fabriano rugby, si riparte dalla linea verde: l'8 settembre al via gli allenamenti

Il Fabriano Rugby riparte dalla linea verde e riapre i cancelli del campo sportivo “Cristian Alterio” per riprendere l’attività dei giovani rugbisti in rosso. Dopo l’ingresso del giovane Filippo Barbacci al centro di formazione permanente della FIR di Prato, i ragazzi del minirugby (under 6 - 8 - 10 -12) proseguiranno gli allenamenti ogni lunedì e giovedì a partire dalle 17.30 cercando di seguire le orme del talento fabrianese.

Riprenderanno dall’8 settembre anche gli allenamenti della squadra “Old”, aperta a tutti gli appassionati (a partire dai 35 anni e senza limiti d’età) ogni martedì a partire dalle ore 20. I ragazzi che desiderano avvicinarsi allo sport del rugby possono prendere informazioni al 3282231970 oppure direttamente sul campo. la segreteria è sempre aperta negli orari degli allenamenti. La prova è gratuita. Al centro di tutto la sicurezza di giocatori ed allenatori, chiamati a rispettare scrupolosamente le direttive imposte per riprendere l’attività fisica sfruttando gli spazi aperti ed il manto erboso del campo sportivo “Cristian Alterio”. Annunciata dalla società anche una giornata “Open”, prevista dalle 16 alle 19 del prossimo sabato 19 settembre.