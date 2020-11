Fabriano, pioggia di medaglie d'oro per la Faber ginnastica

Una folta rappresentativa della squadra, che si è laureata campione d’Italia per la quarta volta una settimana fa, è partita in direzione di Folgaria. Meta la finale nazionale del campionato d’insieme e i campionati assoluti, che avrebbero incoronato la campionessa italiana assoluta 2020. Nella prima giornata, rigorosamente a porte chiuse e nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid, tra le sedici squadre presenti, scende in pedana la giovanile della Faber ginnastica Fabriano, impegnata nella competizione ai cinque cerchi. La squadra composta da Nicole Baldoni, Asia Campanelli, Gaia Mancini, Lara Manfredi, Virginia Tittarelli, dopo aver guadagnato l’accesso in finale a otto squadre, vince la competizione laureandosi squadra campione d’Italia. Nella serata sono poi iniziati i campionati assoluti con la competizione all around. In questa competizione per la Faber Ginnastica Fabriano, convocate dalla Dtn Nazionale Emanuela Maccarani, sono state in gara le senior Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, con quattro attrezzi, e la Junior Serena Ottaviani con tre attrezzi.

E' stata il capitano Faber Ginnastica Fabriano già qualificata per Tokyo 2021, ad essere incoronata Campionessa Italiana Assoluta 2020. Terza al primo campionato assoluto da senior Sofia Raffaeli e terza tra le Junior Serena Ottaviani. Domenica il bottino Faber Ginnastica Fabriano è diventato ancora più prezioso. Infatti nella categoria Open del Campionato d’Insieme, la anconetane sono andate all’esercizio misto cerchi/clavette, dopo aver guadagnato l’accesso in finale, vincendo l’argento con Anais Carmen Bardaro, Serena Ottaviani, Sofia Raffaeli, Simona Villella e Giulia Zandri.

Nelle finali per attrezzo dell'assoluto, Milena Baldassarri è scesa in pedana superba e concentrata, vincndo l’oro al cerchio, alla palla, al nastro e argento alle clavette. Oro alle clavette e argento alla palla per il vulcano Sofia Raffaeli.