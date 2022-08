Nuoto, la cameranese Veronica Papa strappa applausi nella categoria tuffi degli Europei

CAMERANO- Un ottavo posto nella due giorni di gara nei tuffi da grandi altezze per far capire all’intero panorama europeo che c’è anche lei. Veronica Papa, cameranese di 24 anni, ha rispettato agli Europei di Roma quelle che erano le aspettative alla vigilia. Ha ottenuto la grande soddisfazione che cercava; ossia dimostrare, crescendo nei prossimi eventi, di meritare di gareggiare con le migliori della specialità, perché non va dimenticato che per l'atleta di Camerano, che viene dalla ginnastica artistica e dal trampolino elastico, quella romana è stata la prima gara di così alto livello nei tuffi che vengono effettuati a ben 20 metri di altezza.

Nella prima giornata di gara, la Papa è stata penalizzata anche da una componente emotiva molto accesa. Nel primo tuffo obbligatorio, un doppio salto mortale avanti con mezzo avvitamento in posizione raggruppata, Veronica ha ottenuto il punteggio 32,50; nel secondo tuffo, ossia quello libero, si è invece esibita in un salto mortale rovesciato carpiato che le ha garantito un punteggio di 31,05 e, dunque, un totale di 63,55. Ieri la Papa, invece, si è esibita prima in un salto mortale indietro teso che le ha fatto ottenere un punteggio 52,20 ossia il massimo ottenuto nella serie dei quattro tuffi effettuati nelle due giornate di gara; nell'ultimo tuffo la Papa ha eseguito una verticale indietro con un salto mortale e mezzo facendo segnare un di 34,65 che l'ha portata a un totale di 150,40 punti in quella che era la prima gara in assoluto a livello europeo.