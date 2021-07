Ancona si tinge di azzurro, in migliaia al Passetto e davanti al Comune

E' festa grande, anzi grandissima in tutte le strade del capoluogo. Migliaia gli anconetani che si sono riversati lungo le vie della città dorica per festeggiare la vittoria dell'Italia nella semifinale degli Europei di Calcio

Quel saltello prima del calcio rigore, Unai Simon spiazzato e Jorginho che fa partire la festa in tutta la città. Ancona si tinge di azzurro dopo la splendida vittoria dell'Italia di mister Mancini contro la Spagna. Una semifinale degli Europei spettacolare e piena di emozioni finita 5-3 dopo i calci di rigore. Migliaia gli anconetani che hanno letteralmente preso d'assalto il monumento al Passetto per festeggiare una finale tanto sofferta quanto meritata. Perchè si sa il calcio potrà anche far discutere ma come nessun altro sport riesce ad unire in modo trasversale. Ad Ancona la festa durerà per tutta la notta ed accompagnerà la città fino alla finalissima di domenica prossima contro la vincente di Inghilterra-Danimarca. L'appuntamento con la storia è distante solamente 4 giorni.

IL VIDEO DELLA FESTA AZZURRA AL PASSETTO - VIDEO