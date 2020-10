Emergenza Covid, Acquaroli: «Per lo sport non fermerei il Paese»

«Per lo sport professionistico io tenderei a non fermare il Paese però capisco anche le preoccupazioni ed i condizionamenti». Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ospite in collegamento della trasmissione Agorà, ha detto la sua sulle misure introdotte dall'ultimo Dpcm del Governo in materia di sport amatoriale e sulla situazione delle società sportive dilettantistiche e professionistiche.

«Dobbiamo cercare di dare un messaggio di normalità e di non fermare il paese- premette Acquaroli-. C'è una differenza sicuramente tra lo sport professionistico e lo sport dilettantistico. Per lo sport dilettantistico, soprattutto per gli sport di squadra, il fatto di rischiare andare in quarantena è un problema molto grande perchè rischia di portare via dalla propria professione e dalla propria quotidianita' un numero importanti di atleti e quindi tante società si stanno chiedendo se è opportuno rinviare i campionati alla prossima primavera. Per lo sport professionistico c'e' un elemento differente».