Eccellenza, Falconieri inventa Kerjota colpisce: l’Anconitana vince a Senigallia

SENIGALLIA- Si rialza l’Anconitana e riagguanta in classifica la zona playoff grazie al successo di misura sul campo della Vigor Senigallia. Al Bianchelli termina 0-1 in favore della formazione di Marco Lelli che va in rete all’ottavo del primo tempo con Kerjota sugli sviluppi di una splendida azione personale di Vito Falconieri (che in giornata ha subito il terribile lutto legato alla morte del padre). Nel resto del match non sono mancate le occasioni per il raddoppio così come il lungo forcing dei padroni di casa che nel secondo tempo hanno cercato a lungo la via del pareggio. L’Ancoitana sale al secondo posto superando l’Atletico Gallo in graduatoria. Domenica prossima al Del Conero arriva il Fossombrone capolista distante solo un punto dai dorici.

VIGOR SENIGALLIA – ANCONITANA 0-1

VIGOR SENIGALLIA (4-3-1-2): Giovagnoli; Savelli, Baldi, Gambini, Rotondo (Dal 13st Nacciariti); Carbonari (Dal 13st Omenetti), Gambini (Dal 30st Siena), Pierfederici (Dal 13st Mancini); D’Errico; Pesaresi, Carsetti All. Clementi

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Bartoli (Dal 36st Terranova), Patrizi, Boninsegni, Colonna; Magnanelli, Marengo (Dal 1st Marengo), Frinconi; Kerjota (Dal 44st Ghanam), Falconieri (Dal 40st Marzioni), Marabese All. Lelli

Arbitro: Salvatori di Macerata

Reti: 8’Kerjota

Note: ammoniti Magnanelli, Omenetti, Marabese; Angoli 6-4; Recuperi 2’ + 4’; Annullato un gol a Carsetti al 3st