Solo pari per l’Anconitana a Gallo, per i playoff serve un miracolo

I dorici non vanno oltre il 2-2 sul campo dell’Atletico Gallo e adesso per agganciare il secondo posto qualificazione servirà vincere con il Montefano e sperare nella Jesina

Termina 2-2 la sfida tra Atletico Gallo e Anconitana che consegna, intanto, al Fossombrone l’aritmetica qualificazione ai playoff con una giornata d’anticipo. Ai dorici per agganciare la quota playoff non bastano le reti di Magnanelli e Marzioni puntualmente raggiunti dalla doppietta di Bartolini (la rete del 2-2 è frutto di un calcio di rigore). Per qualificarci l’Anconitana, ora terza in classifica distante un punto dal Gallo secondo, dovrà vincere l’ultima sfida interna di domenica con il Montefano e sperare in un passo falso dell’Atletico Gallo sul campo della Jesina già fuori matematicamente dagli spareggi in virtù della sconfitta a Fossombrone. Presenti, all'esterno dell'impianto, diversi sostenitori dell'Anconitana che hanno incitato dal primo all'ultimo minuto

ATLETICO GALLO – ANCONITANA 2-2

ATLETICO GALLO (4-4-2): Cappuccini; Taribello, Dominici, Nobili, Notariale; Belkaid, Ridolfi, Rizzato, Focarini (Dal 37st Garulli); Muratori (Dal 33st Gregorini), Bartolini All. Mariotti

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Frinconi, Patrizi, Colonna (Dal 44st Zenga), Bartoli (Dal 31st Terranova); Trofo (Dal 25st Montagnoli), Marengo, Magnanelli, Kerjota, Falconieri, Marabese (Dal 31st Marzioni) All. Lelli

Arbitro: Limonta di Lecco

Reti: 4st Magnanelli, 8st e 44st (rig.) Bartolini, 35st Marzioni,

Note: ammoniti Marabese, Patrizi, Colonna, Ridolfi, Belkaid, Rizzato, Bartolini, Montagnoli; Espulso Recchi; Recupero 0’ + 4’; Angoli 5-9