Eccellenza, non va oltre il pari l’Anconitana con il Fossombrone

Deludente 0-0 per l’Anconitana che nel big match di giornata al Del Conero non riesce a prevalere sul Fossombrone e scivola al terzo posto (momentaneamente fuori dai playoff) in classifica scalvata dall’Atletico Gallo che sarà l’avversario dei biancorossi nell’infrasettimanale di mercoledì alle 16.30. Infrasettimanale decisivo per raggiungere la quota playoff. Nel match odierno l’occasione più nitida è nei piedi del Fossombrone che al trentasettesimo del primo tempo fallisce un rigore con Paradisi ben ipnotizzato da Marcantognini. Per i dorici poche occasioni, fatta eccezione per un colpo di testa di Patrizi terminato poco sopra la traversa e due conclusioni di Falconieri e Magnanelli ben neutralizzate da Piagnarelli. Nella ripresa espulsi Boninsegni da una parte e Zandri dall’altra.

ANCONITANA-FOSSOMBRONE 0-0

ANCONITANA (4-3-3): Marantognini; Colonna, Boninsegni, Patrizi, Bartoli (Dal 1st Terranova); Magnanelli, Trofo (Dal 26st Marzioni), Frinconi; Kerjota (Dal 34st Zenga), Falconieri, Marabese All. Lelli

FOSSOMBRONE (4-3-1-2): Piagnerelli; Marongiu, Camilloni, Rovinelli, Zandri; Zingaretti, Conti, Pandolfi (Dal 39st Benedetti); Paradisi (Dal 31st Pagliari); Procacci (Dal 26st Urso), Pagliardini All. Fucili

Arbitro: Colelli di Ostra Vetere

Note: ammoniti Bartoli, Magnanelli, Colonna, Marongiu, Pandolfi; Espulsi: Zandri, Boninsegni; Recupero 0’ + 4’; Angoli 12-4; Osservato un minuto di silenzio alla memoria di Tarcisio Burgnich; Al 35’ Marcantognini para rigore a Paradisi