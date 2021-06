Anconitana, la vittoria è amara: ai playoff va l’Atletico Gallo

I dorici di Marco Lelli superano 1-0 il Montefano al Del Conero con gol di Frinconi ma non si qualificano per via della concomitante vittoria del Gallo a Jesi con il punteggio di 2-3

L'Anconitana vince 1-0 con il Montefano ma non agguanta i playoff. Agli spareggi va l'Atletico Gallo, avanti di una lunghezza, che supera 2-3 la Jesina al Carotti grazie alle reti di Muratori (doppietta) e Bartolini.

La partita del Del Conero, parlando prettamente di cronaca, non dice più di tanto in termini di occasioni da gol. Nella prima frazione l'unico spunto degno di nota è una girata di Marabese (che poco prima si è divorato il vantaggio sull'ottimo assist di Marzioni) terminata sulla traversa. Nella ripresa l'Anconitana aumenta la mole delle occasioni trovando, al tredicesimo, la rete del vantaggio con Frinconi bravo a raccogliere una mischia nata sugli sviluppi di una punizione calciata sulla barriera da Falconieri. Per il resto non succede più nulla con le notizie provenienti dal Carotti di Jesi che escludono l'Anconitana dai playoff estromettendola così dalla possibilità di approdare in Serie D, obiettivo stagionale dichiarato.

ANCONITANA-MONTEFANO 1-0

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Bartoli (Dal 34st Terranova), Boninsegni, Colonna, Frinconi; Magnanelli, Marengo, Kerjota (Dal 38st Loberti); Falconieri (Dal 23st Montagnoli), Marzioni (Dal 16st Trofo), Marabese All. Lelli

MONTEFANO (4-3-3: Rocchi; Cionchetti (Dal 12st Fratini), Lapi, Marconi, Galassi; Gigli (Dal 34st Sopranzetti), Perfetti (Dal 12st Camilloni), Pucci (Dal 23st Jachetta); Latini, Mastronunzio (Dal 23st Marcantoni), Bonacci All. Lattanzi

Arbitro: Sabbouh di Fermo

Reti: 13st Frinconi

Note: Ammoniti Bonacci, Camilloni; Recuperi 0' + 4', Angoli 5-7