Eccellenza, l’Anconitana con il Fossombrone a caccia del primo posto

Una partita che vale tantissimo, in ottica futuro e playoff. Pesa la posta in palio tra Anconitana e Fossombrone che daranno vita, alle 16.30 di domani al Del Conero, al big match di giornata nel campionato di Eccellenza marchigiana. I dorici, secondi in classifica, mirano a superare proprio i dirimpettai (distanti una lunghezza) e prendersi il primato. Un primato che vorrebbe dire una semifinale playoff da giocare tra le mura amiche. Falconieri e soci, inoltre, saranno di scena anche mercoledì 2 giugno sul campo dell’Atletico Gallo (altra pretendente per gli spareggi) e domenica 6 giugno in casa con il Montefano. Proprio per queste ultime due gare di regular season (e ovviamente per i playoff) potrebbe vedersi nuovamente il pubblico sulle tribune con il 25% della capienza massima degli impianti da poter sfruttare. Le società sono già al lavoro ma attendono, allo stesso tempo, il via libera da parte delle autorità regionali.

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Colonna, Patrizi, Boninsegni, Bartoli; Magnanelli, Trofo, Frinconi; Kerjota, Falconieri, Marabese All. Lelli

FOSSOMBRONE (4-3-1-2): Piagnerelli; Marongiu, Rovinelli, Urso, Zandri; Pandolfi, Conti, Zingaretti; Paradisi; Pagliardini, Procacci All. Fucili

Arbitro: Colelli di Ostia Lido