Eccellenza, l’Anconitana non va oltre il pari a Montefano

MONTEFANO- Non vanno oltre lo 0-0 Montefano e Anconitana nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza marchigiana girone A. Dopo un primo tempo vibrante in cui sia i padroni di casa sia gli ospiti hanno avuto l’occasione per sbloccare la partita (parata di Marcantognini su Jachetta da distanza ravvicinata e traversa di Marabese) nella ripresa i dorici hanno sfiorato la vittoria nel finale con una conclusione a botta sicura di Trofo neutralizzata dal portiere Rocchi. Da segnalare una rete annullata a Marabese nella ripresa per posizione di offside.

MONTEFANO – ANCONITANA 0-0

MONTEFANO (4-3-3): Rocchi; Cionchetti (Dal 45st Fratini), Marconi, Lapi, Galassi; Sopranzetti (Dal 30st Pucci), Perfetti (Dal 36st Gigli), Carotti, Jachetta (Dal 17st Latini), Mastronunzio, Bonacci All. Lattanzi

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Colonna, Patrizi, Boninsegni, Frinconi, Alla (Dal 19st Terranova), Marengo, Magnanelli (Dal 44st Trofo), Kerjota (Dal 44st Loberti), Montagnoli (Dal 26st Zenga), Marabese All. Lelli

Arbitro: Cravotta di Città di Castello

Note: Ammoniti Marconi, Sopranzetti, Marengo, Latini; Recuperi 0’ + 5’; Angoli 3-5