Dolphins, ecco lo staff dell'under 20

I GLS Dolphins Ancona sono finalmente lieti di iniziare la presentazione della stagione dell’under 20 a pochi giorni dall’inizio del campionato. Prima due piccole premesse però. Tempi lunghi quest’anno per qualsiasi tipo di annuncio. Interno ed esterno alla società. Giusto pertanto dare qualche spiegazione iniziando da casa Dolphins. Causa Covid, relative misure di sicurezza e leggi da seguire quest’anno si è anche deciso di sospendere per un anno l’under 17. «Sarebbe stato troppo complicato per noi –spiega il direttore tecnico Roberto Rotelli- allestire due squadre che avrebbero dovuto giocare negli stessi giorni. Motivi logistici e di sanificazione spogliatoi, materiale e ambienti vari ci hanno consigliato di puntare solo ed esclusivamente sulla under 20». E così molti ragazzi della under 17 verranno dirottati in under 20 dove avranno comunque i loro spazi ed il bagaglio di esperienza che accumuleranno si farà sentire nelle prossime stagioni. «Potremo contare su una ventina di ragazzi circa –è sempre Rotelli a spiegare- grazie anche alla collaborazione con i Grifoni Perugia che anche quest’anno ci presteranno Diego Rossini, Emanuele Vitali e Francesco Gattobigio. Per motivi che nulla hanno a che fare con il football quest’anno dovremo rinunciare all’apporto di giocatori e allenatori provenienti dai Mad Bulls. Non è colpa di nessuno. Ne approfittiamo anzi per abbracciare tutti quanti Gianluigi Allegretti. Infine –conclude Rotelli- i Dolphins stanno anche cercando di organizzare eventi ed amichevoli per tutti quei ragazzi che non avendo ancora l’età minima per giocare in under 20 si ritroverebbero a passare un anno senza giocare». Seconda premessa, la Fidaf e il calendario. Causa continui ingressi ed uscite dal campionato under 20, la federazione italiana di football americano si è ritrovata a dover rifare più volte gironi e calendari. Annata storta e travagliata per tutti. Nessuno ha colpe. Meglio specificarlo. E così i Dolphins dopo vari aggiustamenti si ritroverà contro nel proprio girone tre autentiche corazzate: Aquile Ferrara, Ducks Lazio e Guelfi Firenze. Con questi ultimi è previsto l’esordio alle 14 di domenica 10 al Nelson Mandela. Il resto del calendario verrà fornito quando vi sarà l’assoluta certezza che i cambiamenti saranno minimi se non addirittura nulli. Val la pena però specificare sin da subito che le partite si svolgeranno tutte a porte chiuse ma saranno visibili in streaming attraverso i link che verranno forniti di volta in volta. E così, terminate tutte le premesse del caso, oggi daremo spazio alla presentazione di allenatori e staff della under 20. Head Coach come sempre il confermatissimo Andrea Polenta. In tre anni alla guida della primavera delfina due finali ed una semifinale. Il curriculum parla da se. In attacco Stefano Serafini si occuperà dei running back. Simone Domenichetti è stato invece confermato come defensive coordinator. E sarà coadiuvato nella preparazione dei difensori da Kristian Giardinieri. Giardinieri si occuperà anche degli special team assieme a Stefano Serafini e Roberto Rotelli. Rotelli che ricoprirà ogni buco o funzione lasciata scoperta, oltre ad occuparsi dello scouting. Gigio Rosati torna invece dopo un anno sabbatico per occuparsi delle linee di attacco e difesa. Infine, classica ciliegina sulla torta, coach Rik Parker fungerà da supervisor e gran consigliere per tutti. A latere menzione per Emanuele Gianfelici e Mattia Gallina che alleneranno under 16 e under 14 in questa annata senza competizioni ufficiali. Come dirigenti l’under 20 potrà contare su Marco Olivieri, Max Cilla e Renzo Gallina nel ruolo chiave di Covid manager. Antonio Bomba (Responsabile Ufficio Stampa GLS Dolphins Ancona)