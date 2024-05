Dolphins, lo scontro diretto con gli Skorpions vale il primato assoluto e l’imbattibilità

ANCONA - Tutto è pronto in casa Gls Dolphins Ancona per lo scontro diretto di domenica a Varese contro gli Skorpions. Un match atteso e sentito come non mai perché allo stadio Franco Ossola, alle 14,30, entrambe le franchigie si giocheranno tanto anche se non tutto. Anzitutto il primato assoluto della Ifl 2024 che per adesso condividono con 5 vittorie a testa. Poi l’imbattibilità che al termine dei quattro quarti di gioco solo una delle 2 conserverà. Infine la quasi matematica certezza di saltare un turno di playoff entrando in gioco direttamente dalle semifinali.

Per chi perderà invece, chiariamolo subito, nulla sarà compromesso. Tutte e 2 le squadre hanno osservato una settimana di riposo come previsto dal calendario. L’ultima volta che sono scese in campo però, due settimane fa, i Dolphins han vinto in casa contro i Warriors Bologna per 49 a 0, mentre gli Skorpions han superato al Vigorelli di Milano i Frogs Legnano per 26 a 22. Varese come quarterback schiera l’ex star della Nfl Ryan Griffin. Per lui in questa regular season 2024 già 1.164 yards lanciate e 13 touchdown pass contro un solo intercetto. Tra i ricevitori svetta il fratello di Ryan, Maclaine Griffin, con 567 yard corse dopo aver ricevuto la palla e ben 3 touchdown. In difesa attenzione a Stefano Granelli con i suoi 24.5 di total tackle e a Davide Vuolo con 19.0. L’head coach dei Gls Dolphins Ancona Roberto Rotelli ci spiega come sempre tutto: «Tutti si aspettano che questa sia una partita decisiva ma in realtà di decisivo ha poco. Di certo chi vince resta in testa e chi perde passa secondo, ma alla fine non preclude alcuna chance finale. È invece assai probabile che chi vincerà avrà l’accesso diretto alla semifinale giocandola in casa, questo sì».

Rotelli prosegue: «Ci siamo preparati bene per questo allenandoci anche il primo maggio. Sabato partiamo in autobus e pernotteremo fuori, in modo da affrontare la partita più riposati. Il viaggio è di 6 ore circa tra soste e traffico per cui è impensabile affrontare una simile partita arrivando poco prima». Il coach prosegue ponendo uno sguardo sull’avversario: «Sarà interessante e stimolante avere dalla parte opposta alcune figure che sono state in campo in Nfl, un ottimo allenatore e pure un importante defensive coordinator. Sarà una partita entusiasmante da giocare e sarà bello stringere la mano agli avversari con cui si lotterà punto a punto sul campo. Gli Skorpions sono una bella squadra, tosta. L’equilibrio che ha dato loro il quarterback Ryan Griffin è importante. Come miglior bersaglio ha spesso il fratello, ma non solo, essendo dotati di altri ottimi ricevitori. E infatti il 70-80% delle loro azioni le effettuano su lancio pur avendo 2 ottimi running back che ci obbligheranno a non sottovalutare le loro corse. Ottima – Rotelli prosegue - è anche la gestione degli special team, dato che sanno sfruttare molto bene i ritorni, come visto contro i Panthers Parma. Ma altrettanto lo siamo noi. Siamo su un bell’equilibrio. Spero venga fuori una bella partita. E sono certo che ognuna risponderà all’avversario colpo su colpo. Il campo è in erba – fa notare l’head coach - quindi avremo una situazione leggermente diversa rispetto a quanto siamo abituati ultimamente».Infine: «I nostri americani sono in ottima salute. I piccoli acciacchi sono tutti recuperati. Insomma, ci presentiamo al completo e pronti a fare bene dando il massimo. Che vinca il migliore».