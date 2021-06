Dolphins, scontro diretto con i Guelfi al Mandela

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

I GLS Dolphins Ancona tornano finalmente in campo. Inizia infatti per i dorici la fase ad orologio utile a stabilire le quattro qualificate alla post season. Ospiti al Nelson Mandela della Montagnola i Guelfi Firenze. Kick off previsto per le ore 18 di sabato 12 giugno. Dunque dopo due settimane di meritato riposo gli uomini del presidente Leonardo Lombardi ricominciano da dove avevano terminato. Stesso campo, quello di casa, e stesso avversario, quei Guelfi Firenze guidati sul campo da Andrea Fimiani in regia e Gerard Johnson come running back. I Guelfi hanno già disputato una partita di fase ad orologio sabato scorso, sconfiggendo in casa i Warriors Bologna per 35-14 e si apprestano dunque a concludere questa fase di campionato contro Ancona. Un’altra “W” significherebbe per loro la certezza di centrare la post season. E i Dolphins? In caso di vittoria sarebbero i Dolphins ad avere la qualificazione assicurata ai playoff. In caso di sconfitta invece o si batteranno i Seamen Milano la prossima settimana oppure occorrerà attendere i risultati dagli altri campi per conoscere il proprio futuro. Ma chi e cosa dovranno tenere d’occhio i Dolphins oltre ai già citati Johnson e Fimiani? Di sicuro Steve Hagen. L’ex assistant coach NFL ed attuale head coach dei Guelfi, avrà certamente fatto tesoro di quanto visto nella partita del 22 maggio e pertanto i dorici dovranno essere pronti a diverse sue contromosse. Poi l’ex NCAA Filippo Fort, sempre pericoloso e determinante in linea e Andrea Costanzi che in NCAA ci andrà a breve avendo vinto una borsa di studio. Complimenti a lui. Attenzione anche al duello tra Max Redfield e il nostro Zac Quattrone. Tre settimane fa non si sono certo risparmiati. Chissà se si ripeteranno sabato. La speranza è sempre che tutto rimanga nei limiti della correttezza. Spazio ora come sempre all’head coach dei Dolphins Roberto Rotelli, determinato come non mai: «L’impegno è importante e la partita non sarà facile. Tre settimane fa abbiamo vinto meritatamente. Ma questo è il passato e quando torneremo in campo contro i Guelfi ciò non conterà nulla. Avrebbero potuto anche vincere loro e non avrebbero di certo rubato nulla. In queste settimane avranno guardato e riguardato la partita. Ci avranno studiato per non commettere più gli stessi errori. Cercheranno di annullare ogni nostro punto di forza e sfruttare ogni nostra debolezza. Noi dal canto nostro abbiamo fatto altrettanto e siamo pronti alla sfida. Come dico sempre vincerà chi sbaglierà di meno». Due parole sullo svedese Karl Ernlund che rappresenta la maggiore novità della partita almeno per i Dolphins: «Karl si è messo subito a disposizione di squadra e compagni mostrando un ottimo carattere ed i giusti modi. E’ molto fisico ma anche tanto esplosivo. Non gli manca la velocità. Sono certo che era il linebacker ed il running back che ci serviva e ci servirà». Le ultime parole le dedichiamo a Hugo Dyrendahl? «Il suo infortunio ci ha rattristato molto. Tutti gli import player che passano ad Ancona lasciano qualcosa. Ma Hugo è stato davvero speciale. Quanto ha fatto sul campo lo hanno visto tutti. Ma ciò che ci ha dato e lasciato sul lato umano è molto di più e può essere testimoniato da tutta la squadra. Quando si è visto mai un giocatore che, seppure fuori dai giochi, collabora attivamente per portare in squadra il proprio sostituto? Hugo lo ha fatto. Era è e sarà per sempre un Dolphins». Nel week end il calendario prevede inoltre, sempre alle 18 di sabato, lo scontro al vertice tra Panthers Parma e Seamen Milano e domenica alle ore 14 la sfida tra Ducks Lazio e Rhinos Milano. La gara si svolgerà anche in questa occasione a porte chiuse. La partita sarà come sempre visibile su youtube tramite il canale Ogni Maledetta Domenica. Il link è il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=v-JSgj9QTtA Per chi preferirà usare la piattaforma sociale twitch, la partita sarà invece visibile a questo canale: https://www.twitch.tv/anygivensunday_it Il link esatto allo streaming deve ancora essere caricato al momento di redigere il seguente comunicato. Le riprese saranno effettuate dai Dolphins Ancona tramite la Sideline Edizioni. Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)