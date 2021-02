Dolphins, Riccardo Petrilli convocato in nazionale flag

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Continuano le soddisfazioni per Riccardo Petrilli. Il forte cornerback dei GLS Dolphins Ancona ha ricevuto la terza convocazione in nazionale in due mesi. Questa volta però trattasi di flag football. L’head coach della nazionale Giorgio Gerbaldi lo ha infatti selezionato per il primo raduno annuale che si terrà a Modena il 27 e il 28 febbraio. Antonio Bomba (Responsabile Ufficio Stampa GLS Dolphins Ancona)